Ukraynalılara destek için nöbet tutup şarkı söyledi
Ukraya’nın en popüler hip-hop grubu Boombox’ın solisti omzunda tüfekle şarkı söyledi. Andriy Kilyinyuk, Ukrayna’nın yanı sıra Rusya’da da çok sayıda hayranı olan bir şarkıcı... Kiev kuşatmasında Rus tehdidine karşı tüfekle nöbet tutan Kilyinyuk, Ukraynalılara moral vermek için ‘Mücadeleye davet’ isimli şarkıyı seslendirdi. Görüntüler, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
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