Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko Putin'e seslendi
Ukrayna'nın eski devlet başkanı Petro Poroşenko başkent Kiev'den Rusya lideri Vladimir Putin'e seslendi. Poroşenko üzerinde çelek yeleği, yanında Ukraynalı askerlerle Kiev sokaklarından yaptığı çağrıda "Bu bizim ülkemiz. Ukrayna'dan çık sayın Putin" dedi.
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NTV Haber 27.02.2022 - 02:48| Son Güncelleme : 27.02.2022 - 03:03
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