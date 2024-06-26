Ukrayna'nın Sivastopol'a düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
Ukrayna'nın Kırım'a bağlı Sivastopol kentindeki plaja düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırı sırasında plajda çok sayıda insanın bulunduğu, plajdakilerin korku ve panikle bölgeden kaçtığı görüldü. Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS füzeleri kullandığı saldırıda, 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş, en az 150 kişi de yaralanmıştı. Rusya, Ukrayna'yı sivilleri hedef almakla ve koordinatları Ukrayna tarafına ABD tarafının verdiğini bu nedenle olaydan ABD'nin de sorumlu olduğunu savundu.
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