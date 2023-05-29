Ukrayna'ya ait intihar İHA'ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu

Ukrayna Güvenlik Servisi, intihar İHA'larıyla Rus askeri araçlarının vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, tankların, BM-21 Grad tipi roketatar sistemlerinin, zırhlı araçların ve askeri kamyonların hedef alındığı ifade edildi. Görüntülerde, intihar İHA'larının askeri araçlara doğru düşüşe geçtiği anlar yer aldı.

 

DÜNYA HABERLERİ