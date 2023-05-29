Ukrayna'ya ait intihar İHA'ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu
Ukrayna Güvenlik Servisi, intihar İHA'larıyla Rus askeri araçlarının vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, tankların, BM-21 Grad tipi roketatar sistemlerinin, zırhlı araçların ve askeri kamyonların hedef alındığı ifade edildi. Görüntülerde, intihar İHA'larının askeri araçlara doğru düşüşe geçtiği anlar yer aldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.