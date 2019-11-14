Ulaşımın geleceği olarak lanse edilen Hyperloop kapsülü tanıtıldı
Yüksek hızlı trenler saatte 400 kilometre yol alabiliyor. Ama bilim insanları bunu 3-4 kat hızlandırmak için çalışmalar yapıyor. Saatte 1200 kilometre hıza ulaşabilen Hyperloop için testler devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir fuardaysa Hyperloop için tasarlanan lüks kabin tanıtıldı. Hyperloop kapsülü 140 kilometrelik mesafeyi 12 dakikada kat edecek. (Dünyanın Haberi, NTV)
14.11.2019 - 17:44| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 17:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.