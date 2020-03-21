Ünlü futbolculardan ''Evde Kal'' çağrısı

Alex De Souza, Felipe Melo ve Lionel Messi.... Aklınıza gelebilecek neredeyse bütün eski ve faal futbolcular salgın döneminde karantinada. Dünyaca ünlü isimler eğlenceli videolarla "Evde Kal" çağrısı yapıyor.

NTV 21.03.2020 - 12:17 | Son Güncelleme : 21.03.2020 - 13:05

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