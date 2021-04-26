Ünlü Hint doktor NTV'de: Elimizde gerekli miktarda oksijen var

Salgının ikinci dalgası Hindistan'ı vurdu. Özellikle oksijen tüplerine ulaşmak büyük sorun. Sağlık sistemi çökmek üzere. Ülkenin önde gelen tıp otoritelerinden Dr. Arvinder Soin Hindistan'daki son durumu NTV canlı yayınında değerlendirdi. Beklemediğimiz kadar büyük bir enfeksiyon dalgası ile karşıyayız diyen Hint doktor, salgında herkese görev düştüğünü vurguladı.

NTV Haber 26.04.2021 - 17:55 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 18:27

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