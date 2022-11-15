Ünlü otel saniyeler içinde yerle bir oldu

ABD’nin Florida Eyaletine bağlı Miami’de bulunan ünlü Deauville Oteli kontrollü şekilde yıkıldı. Otel, Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapmıştı.  Ünlü otelin saniyeler içinde yerle bir oluşunu, sahilde toplananlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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