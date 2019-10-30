Ünlü ses gözyaşlarıyla veda etti (Avam Kamarası Başkanı Bercow ağlayarak son kez oturum yönetti)

Yüzlerce yıllık İngiltere Parlamentosu’nun ilginç üslubuyla dikkat çeken bir başkanı var. Avam Kamarası Başkanı John Bercow. Bercow'un parlamentoda düzeni sağlamak için bağırmasını ve o ünlü nidasını artık neredeyse tüm dünya biliyor. Bercow bugün nidasıyla değil gözyaşlarıyla gündemde. Avam Kamarası başkanı olarak son kez oturum yöneten Bercow, milletvekillerinden gelen övgü dolu sözler üzerine gözyaşlarını tutamadı. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt ayrıntıları canlı yayında aktardı.