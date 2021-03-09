Ünlü teknik direktör cezaya rağmen 'Open Arms' eşofmanı giyiyor
Mütevazi bir sivil toplum inisiyatifi, son 4 yılda 7 binden fazla mülteciyi Akdeniz'in sularında boğulmaktan son anda kurtardı... ‘Open Arms’ yani ‘Açık Kollar’ adını taşıyan bu insani yardım örgütü şu günlerde özellikle futbol dünyasının gündeminde... Çünkü İngiltere’de lig şampiyonluğuna koşar adımlarla giden Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola hemen her maçta ‘Open Arms’ eşofmanını üstüne geçiriyor ve örgütün gönüllü tanıtımını yapıyor. Politik mesaj içerdiği iddiasıyla UEFA tarafından yasaklansa da, maçlarda bu eşofman üstünü giymeye devam ediyor. Üstelik, her defasında 22 bin euro ceza ödemek zorunda kalsa da.... İşte Open Arms ve Guardiola’nın sıradışı öyküsü...
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NTV 09.03.2021 - 16:59| Son Güncelleme : 09.03.2021 - 17:21
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