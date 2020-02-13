Üsküp nefes alamıyor (Kirlilik, halkı sokaklara döktü)

Kuzey Makedonya'da artan hava kirliliği yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Normal seviyenin kat kat üstüne çıkan kirlilik, halkı sokaklara döktü. Protesto gösterileri düzenleyen halk, hükümete acil çözüm çağrısında bulundu. İşte ayrıntılar...

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