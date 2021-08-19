Tekneyle sahile çıkan uyuşturucu kaçakçılarını plajdakiler yakaladı

İspanya’da tekne ile sahil güvenlikten kaçan uyuşturucu kaçakçılarını plajdakiler yakaladı. Peşlerine düşen sahil güvenlikten kurtulamayacaklarını anlayan iki kaçakçı, tekneyi son sürat sahile sürdü. Plajdakiler, tekneden atlayarak kaçmaya başlayan kaçakçıların peşine düştü ve yakaladı. Kaçakçıların kullandığı teknede 700 kg esrar ele geçirildi. Teknenin sahilde çarptığı bir kişi hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 19.08.2021 - 12:00 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 12:23

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