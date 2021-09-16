Uzay turistleri yola çıktı

SpaceX insanlık tarihinde ilk kez, 4 uzay turisti için dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenliyor. Uçuşta yolcular haricinde astronot ya da pilot bulunmuyor. Uzay turistlerini taşıyan Dragon kapsülü fırlatıldı. Fırlatma Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde gerçekleşti.

NTV Haber 16.09.2021 - 04:18 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 04:21

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