Uzay turistleri yola çıktı

SpaceX insanlık tarihinde ilk kez, 4 uzay turisti için dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenliyor. Uçuşta yolcular haricinde astronot ya da pilot bulunmuyor. Uzay turistlerini taşıyan Dragon kapsülü fırlatıldı. Fırlatma Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde gerçekleşti.
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NTV Haber 16.09.2021 - 04:18| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 04:21
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