Uzaya giden ilk milyarder oldu

İngiliz iş insanı, milyarder Richard Branson, sahibi olduğu şirketin geliştirdiği uzay roketiyle uzaya gidip geri döndü. Böylece Branson, uzaya giden ilk milyarder girişimci oldu. Gözler şimdi rakibi Jeff Bezos’un 20 Temmuz’da yapacağı uzay seyahatinde...
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NTV 12.07.2021 - 10:34| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 11:19
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