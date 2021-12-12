Uzaya üçüncü turistik uçuş

Jeff Bezos’ın şirketi Blue Origin, uzay turizmi kapsamındaki üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot Alan Shepard’ın kızı da uzaya giden mürettebat arasında yer aldı. Babasından 60 yıl sonra uzaya giden 74 yaşındaki Laura Shepard Churchley, ‘‘Yolculukta babamın inişini hayal ettim. Gerçek dışıydı, tekrar gitmek istiyorum’’ dedi.
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