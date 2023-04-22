Uzayda Ramazan Bayramı kutlaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzaya gönderdiği astronot Sultan al-Neyadi, Ramazan Bayramı'nı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kutladı. BAE'li astronot sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Normalde bayramı ailem ve çocuklarımla kutlarım. Bugün ise arkadaşım Suhail'le (maskotu) ISS'teyiz. Bu nedenle ülke liderlerine, aileme, arkadaşlarıma ve hepinizin bayramını kutlarım. Bu bayram tüm dünyaya barış mutluluk ve iyilik getirsin" dedi.
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