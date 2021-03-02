Üzerine buz kütlesi düşen küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu

Soğuk hava kütlesinin hakim olduğu Rusya’nın Severodvinsk kentinde cadde üzerinde yürüyen küçük kız çatıdan üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu. Yerel medya, kızın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

NTV 02.03.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 14:55

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