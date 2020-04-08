Evde maske yapımı formülü (ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams anlattı)

Corona virüsten korunmak için yüzümüzü kapatmada maske gibi tıbbi ekipmanların önemi büyük. Ancak maske bulunamadığı zaman buna alternatif üretmek de mümkün. ABD'de kamu sağlığı hizmetlerinden sorumlu yetkili doktor Jerome Adams evde bir kaç adımda nasıl maske yapılabileceğini paylaştığı bir videoyla anlattı.

NTV 08.04.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 15:59

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER