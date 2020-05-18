New York Valisi, basın toplantısı esnasında corona virüs testi yaptırdı
New York Valisi Andrew Cuomo, halkı corona virüs testi yaptırmaya teşvik etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Basın toplantısı sırasında kendine test yaptırdı. "Sonucum pozitif çıkarsa, yarınki basın toplantısında beni göremezsiniz" diyerek espri yaptı.
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NTV 18.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 17:51
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