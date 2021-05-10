Drakula'nın dişleri yerine Covid-19 aşısı

19,4 milyon nüfuslu Romanya, aşı reddinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olunca aşıyı teşvik etmek için ilginç yöntemler de devreye girmeye başladı. Transilvanya bölgesindeki Drakula şatosunu ziyaret edenlere ücretsiz Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Önlüklerinde vampir dişi çıkartmalar bulunan sağlık çalışanları, ziyaretçilere BioNTech aşısı yapıyor. Aşı olan ziyaretçiler şatonun, Ortaçağ’dan kalma işkence aletlerinin sergilendiği odasını da ücret ödemeden gezebiliyor.
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ntv.com.tr 10.05.2021 - 16:13| Son Güncelleme : 10.05.2021 - 16:46
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