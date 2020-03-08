Vatikan geleneğini virüs bozdu

Corona virüs nedeniyle ölüm sayısının 233'e ulaşması İtalya'yı sert önlemler almaya itti. Hükümet, Venedik ve Milano'nun da aralarında olduğu 14 kenti karantinaya aldı. Salgın vatikandaki geleneksel pazar ayinini de etkiledi. Papa Francis'in her pazar Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma odasının pencerisinde yaptığı duayı bu kez video yoluyla yaptı.

NTV Haber 08.03.2020 - 14:12 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 14:18

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