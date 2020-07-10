Venedik'i selden kurtaracak bariyer

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentini su altında kalmaktan koruyacak bariyerler ilk kez test edildi. Başbakan Giuseppe Conte’nin katıldığı törenle test edilen bariyerlerin Venedik'i 3 metreye varan gelgitlerden koruması planlanıyor.

NTV Haber 10.07.2020 - 21:43 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 21:59

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