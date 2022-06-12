Venezuela'da muhalif lider Guaido’ya saldırı

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido saldırıya uğradı. Bir dönem ABD’nin ülke lideri olarak kabul ettiği Juan Guaido, Venezulalılarla yaptığı buluşmasında linçten kurtuldu. Guaido hızlıca arabasına binip uzaklaştı. Guaido’nun ofisinden yapılan açıklamada kendini başkan ilan eden muhalif liderin pusuya düşürüldüğü belirtildi.
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