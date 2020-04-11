Virüs 3 tür halinde mi yayıldı?

Bilim insanları dünyayı saran Coronavirüs'ün üç farklı tipte yayıldığını açıkladı. Virüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemi direncinin üstesinden gelmek için sürekli mutasyona uğradığı düşünülüyor.

NTV 11.04.2020 - 14:19 | Son Güncelleme : 11.04.2020 - 15:45

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