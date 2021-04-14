Virüs aşıları karıştırılabilir mi?

Her geçen gün artan mutasyonlar, aşıların etkinliği konusunda endişeleri artırdı. Bilim insanlarıysa farklı aşıların birlikte kullanılmasıyla virüse karşı avantaj sağlamayı hedefliyor. Bilim dünyasının yanıtını aradığı soruysa basit: Aşıları karıştırmak işe yarar mı?
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NTV 14.04.2021 - 14:43| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 15:08
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