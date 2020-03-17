Virüs, doğduğu kentte yenildi mi? (Wuhan'da vaka sayısı günde 1'e düştü)
Corona virüs konusunda Çin'den umut verici haberler var. Virüsün ilk görüldüğü Wuhan kentinde sadece bir yeni vaka kayıtlara geçti. Aşı çalışmalarıyla ilgili de sevindirici bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emre Demir, NTV canlı yayınında konuya ilişkin son durumu ve ayrıntıları aktardı.
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17.03.2020 - 17:18| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 17:42
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