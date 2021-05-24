Virüs kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptılar
Hindistan’nın Madurai kentinde bir çift, corona virüs kısıtlamalarından muaf olmak için yolcu uçağı kiralayarak düğün yaptı. Düğüne katılmak için yaklaşık 160 kişi bilet alırken 2 saatlik uçuş sırasında virüs önlemleri hiçe sayıldı. Covid-19 kaynaklı can kayıplarının 300 bini aştığı ülkede vaka sayısı 27 milyona yaklaşmış durumda... Üstelik ülkede corona virüsün yanı sıra ‘Kara Mantar’ salgını da hızla yayılıyor. 9 binden fazla kişide görülen, 200’den fazla ölüme yol açan hastalığın beyne ulaşmasını engellemek için binlerce kişinin gözleri ameliyatla alınıyor.
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ntv.com.tr 24.05.2021 - 14:48| Son Güncelleme : 24.05.2021 - 15:03
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