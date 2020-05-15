Virüs sadece 30 dakikada her yere bulaştı

Japonya’da bir televizyon kanalı, virüsün restoranda nasıl yayıldığını göstermek için “mavi ışık” deneyi yaptı. Deneye katılanlardan bir kişinin avucuna, virüsü temsilen floresan boya sürüldü. Tüm katılımcılar, 30 dakika boyunca açık büfeden yemek alıp yedi ve sadece 30 dakika sonra, mavi ışık yakıldığında boyanın tüm katılımcılara bulaştığı görüldü.

ntv.com.tr 15.05.2020 - 13:13 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 13:37

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