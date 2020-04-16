Virüse karşı ateş ölçen akıllı kask üretildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde sağlık çalışanları için akıllı kask geliştirildi. Bu kasklar birden fazla kişinin ateşini aynı anda ölçebiliyor. Ateşi olanlar varsa kaskın alarmı çalıyor. İşte ayrıntılar...
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NTV 16.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:48
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