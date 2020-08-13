''Virüsle ilgili yanlış bilgilendirme nedeniyle en az 800 kişi öldü''
Uzmanlar uyarıyor, virüsle ilgili sosyal medyada paylaşılan "yanlış bilgi insanların hayatına mal oluyor". Son yapılan araştırmaya göre yanlış bilgilendirme nedeniyle dünya genelinde 800 kişi hayatını kaybetti. binlerce kişi dezenfektan gibi kimyasalları içerek hastanelik oldu.
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