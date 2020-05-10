Corona virüsle mücadelede palyaçolu yöntem

Corona virüs ile mücadele tüm ülkelerde sürüyor. Bazı ülkeler, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamıyor, toplu taşımayı kapatmıyor ama mücadeleyi renkli uygulamalarla sürdürüyor. Meksika, o ülkelerden biri... Meksika'da metro istasyonlarında palyaçolar görevlendirildi. Kostümleriyle yolculara dezenfektan veren palyaçolar, maske kullanımıyla ilgili de uyarıyor.

NTV 10.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 12:48

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