Corona virüsle mücadelede palyaçolu yöntem

Corona virüs ile mücadele tüm ülkelerde sürüyor. Bazı ülkeler, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamıyor, toplu taşımayı kapatmıyor ama mücadeleyi renkli uygulamalarla sürdürüyor. Meksika, o ülkelerden biri... Meksika'da metro istasyonlarında palyaçolar görevlendirildi. Kostümleriyle yolculara dezenfektan veren palyaçolar, maske kullanımıyla ilgili de uyarıyor.
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NTV 10.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 12:48
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