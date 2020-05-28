Virüsten ölenler için 10 günlük yas

İspanya'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 27 binden fazla kişi anısına 10 günlük ulusal yas ilan edildi. Ulusal yasın birinci günde ülke genelinde bir dakikalık saygı uruşunda bulundu. Bayraklar yarıya indirildi. Kraliyet ailesi ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de saygı duruşuna katıldı.

NTV 28.05.2020 - 10:17 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 13:35

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