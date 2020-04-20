Corona virüsü sürekli küçümseyen Bolsonaro, protesto esnasında öksürdü
2 bin 462 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Brezilya'da, Devlet Başkanı Bolsonaro, COVID-19'u 'hafif bir grip' olarak niteliyor ve sert önlem almaya karşı çıkıyor. Vaka sayısının 40 bin'e yaklaştığı ülkede eyalet valilileri, önlem almaya çalışıyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip corona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı. Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü. HABERE GİT
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NTV 20.04.2020 - 13:35| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 14:38
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