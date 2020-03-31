Virüsü yenen İtalyan anlattı: Tünelin ucunda ışık yoktu

Salgın yayıldıkça birçok ülkede sağlık sistemi çökme noktasına geliyor. Fransa'daki doktorlar yeterli yoğun bakım yatağı olmadığı için zorlu seçimler yapmak zorunda kalıyor. Doktorların ve hastalığı yenen 33 yaşındaki bir İtalyanın anlattıkları virüsle mücadele için evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar...

NTV 31.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:37

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