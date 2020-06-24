Corona virüsün ayırdığı 90 yaşındaki çift buluştu

Corona virüsün 120 binden fazla can aldığı ABD'nin Indianapolis kentinde virüsün ayırdığı yaşlı çift aylar sonra yeniden buluştu. 3 Mayıs'ta corona virüse yakalanan Joyce Hoffman hastaneden taburcu edilirken eşiyle duygu dolu anlar yaşadı. 90 yaşındaki çift, 67 yıllık evliliklerinde hiç bu kadar ayrı kalmadıklarını söylüyor.

ntv.com.tr 24.06.2020 - 11:53 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 12:13

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER