Corona virüsün ayırdığı 90 yaşındaki çift buluştu

Corona virüsün 120 binden fazla can aldığı ABD'nin Indianapolis kentinde virüsün ayırdığı yaşlı çift aylar sonra yeniden buluştu. 3 Mayıs'ta corona virüse yakalanan Joyce Hoffman hastaneden taburcu edilirken eşiyle duygu dolu anlar yaşadı. 90 yaşındaki çift, 67 yıllık evliliklerinde hiç bu kadar ayrı kalmadıklarını söylüyor.
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ntv.com.tr 24.06.2020 - 11:53| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 12:13
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