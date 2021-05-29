Virüsün kaynağına dair yeni iddia

Dünyayı kaosa sürükleyen, insanları evlerine kapatan virüs nereden çıktı? Bu sorunun yanıtı bir yılı aşkın bir süredir araştırılıyor. Virüsün kaynağına ilişkin birçok iddia var. İngiliz basınında yer alan yeni bir araştırmaysa Covid-19'un laboratuvarda üretildiği teorilerini doğrular nitelikte.
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NTV 29.05.2021 - 15:16| Son Güncelleme : 29.05.2021 - 15:20
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