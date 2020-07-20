Volkanın patlama anı kamerada

İtalya'nın güneyindeki Stromboli Volkanı'nda patlama meydana geldi. Sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışık nedeniyle 'Akdeniz'in Deniz Feneri' olarak da bilinen Stromboli Yanardağı'ndaki patlamanın sadece krateri etkilediği belirtildi. Herhangi bir can kaybının olmadığı, çevreye de zarar vermediği açıklandı.

NTV 20.07.2020 - 16:17 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 17:11

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