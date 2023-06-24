Wagner konvoyu Moskova'ya ilerliyor
Rusya'da Wagner konvoyunun başkent Moskova'ya doğru ilerleyişi sürüyor. Rus askerlerinin Moskova'ya giden karayolunu kapatmak için yola çektiği kamyonlar konvoyu durduramadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgeye getirilen kamyonların kenara itilmiş olduğu görülüyor. Moskova'ya giden M-4 karayolunda bu şekilde çok sayıda engel olduğu düşünülüyor ancak Wagner güçlerinin hızla Rusya'nın başkentine ilerlediği gelen bilgiler arasında. Özellikle Moskova'nın güney kesimlerinde Rus askerlerinin yollara barikatlar kurduğu ve makineli tüfek mevzileri hazırladıkları dikkat çekiyor. Bazı bölgelerde siperler kazılırken, zırhlı araçlarla da stratejik noktaların tutulduğu belirtiliyor.
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