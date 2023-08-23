Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğu özel uçak düştü
Bundan tam 2 ay önce Rusya Lideri Putin'e İsyan bayrağı açarak dünyayı ayağa kaldırmıştı. Moskova'ya tanklarla yürüyen Paralı asker grubu Wagner Lideri Yevgeny Prigojin başkente 200 kilometre kala vazgeçmişti. Prigojin yine dünya gündeminde bu kez bir uçak kazası nedeniyle. Wagner grubuna ait özel uçak Moskova yakınlarında düştü. Uçaktaki 10 kişiden kurtulan olmadı. Yolcu listesinde Prigojin de vardı.
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