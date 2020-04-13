Wuhan dünyaya maske satıyor

Corona virüs salgını sebebiyle maske ihtiyacında patlama yaşanıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı Wuhan kentindeki maske üreticileri ise üretimi 10 kat artırdıklarını ancak yine de küresel talebe yetişemediklerini söylüyor.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 13.04.2020 - 04:36| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 04:44
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.