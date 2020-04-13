Wuhan dünyaya maske satıyor

Corona virüs salgını sebebiyle maske ihtiyacında patlama yaşanıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı Wuhan kentindeki maske üreticileri ise üretimi 10 kat artırdıklarını ancak yine de küresel talebe yetişemediklerini söylüyor.

NTV Haber 13.04.2020 - 04:36 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 04:44

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