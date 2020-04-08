Wuhan karantinanın bitişini ışıklarla kutladı

Corona virüs salgının merkezi Çin'in Wuhan kentinde salgın korkusuyla halk evlerine kapanmış, caddeler bomboş kalmıştı. Artık bu görüntüler geride kaldı. Wuhan kentinde salgının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından karantina önlemleri sona erdirildi. Bunun için görkemli bir kutlama yapıldı. Kentin dört bir yanında ışıklarla özel bir şov düzenlendi.
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Reuters 08.04.2020 - 16:32| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 16:42
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