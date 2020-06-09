Wuhan'da corona virüs salgını ağustosta mı başladı?

Çin'de corona virüsün ilk ne zaman ortaya çıktığı hala tartışma konusu... Bu soruya kesin bir yanıt bulunabilmiş değil. Harvard Üniversitesi Tıp Fakultesi, virüsün ilk ne zaman ortaya çıktığını belirleyebilmek için uydu fotoğraflarını incelemeye aldı. Wuhan'daki hastanelerin otoparklarındaki yoğunluk incelendi. Virüsün ağustos ayında ortaya çıkmış olabileceği sonucuna varıldı.
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NTV 09.06.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 14:12
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