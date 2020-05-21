Wuhan'da normalleşme adımları

Dünyada corona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde test çalışmalarına hız verildi. Salı günü 856 binden fazla kişiye test yapıldı. 8 Nisan'da karantinanın kaldırıldığı kentte normalleşme adımları da sürüyor.

NTV 21.05.2020 - 06:33 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 08:10

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