Wuhan'da son ağır hasta da iyileşti (Çin'de 10 gündür can kaybı yok)
Çin'in Wuhan eyaletindeki Hubei kentinde başlayan corona virüs salgınında bir aşama daha geride kaldı. Virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentindeki "son ağır hasta" da iyileşti. Ülkede, 10 gündür can kaybı da gerçekleşmedi. Dünya genelinde ise COVID-19'da vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. 200 binden fazla kişiyaşamını yitirirken 837 bin 156 hasta da iyileşti.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 26.04.2020 - 09:39
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.