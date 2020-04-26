Wuhan'da son ağır hasta da iyileşti (Çin'de 10 gündür can kaybı yok)

Çin'in Wuhan eyaletindeki Hubei kentinde başlayan corona virüs salgınında bir aşama daha geride kaldı. Virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentindeki "son ağır hasta" da iyileşti. Ülkede, 10 gündür can kaybı da gerçekleşmedi. Dünya genelinde ise COVID-19'da vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. 200 binden fazla kişiyaşamını yitirirken 837 bin 156 hasta da iyileşti.

NTV 26.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 09:39

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