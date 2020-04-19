Wuhan'daki ilk Covid-19 vakaları ile ilgilenen doktorlardan itiraf gibi açıklama: Salgın olacağını hiç düşünmedik
Çin yönetimi, Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs salgını konusundaki bilgileri saklamak ve dünyayı uyarmamakla suçlanıyor. Wuhan'daki ilk Covid-19 vakaları ile ilgilenen doktorlardan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Doktorlar "Sıradan bir bulaşıcı hastalık diye düşünmüştük. Neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlamadan bir şey söylemek istemedik" ifadelerini kullandı.
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NTV 19.04.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 19.04.2020 - 16:25
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