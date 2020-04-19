Wuhan'daki ilk Covid-19 vakaları ile ilgilenen doktorlardan itiraf gibi açıklama: Salgın olacağını hiç düşünmedik

Çin yönetimi, Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs salgını konusundaki bilgileri saklamak ve dünyayı uyarmamakla suçlanıyor. Wuhan'daki ilk Covid-19 vakaları ile ilgilenen doktorlardan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Doktorlar "Sıradan bir bulaşıcı hastalık diye düşünmüştük. Neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlamadan bir şey söylemek istemedik" ifadelerini kullandı.

NTV 19.04.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 16:25

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