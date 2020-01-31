Wuhan'daki Türkleri havalimanına götüren otobüsten ilk görüntüler
Çinde ölümcül virüsün ilk göründüğü kent olan Wuhandaki Türkleri tahliye operasyonu başladı. Türkleri alıp yurda getirecek olan ambulans uçak bugün sabah saatlerinde Ankaradan yola çıktı. Bununla birlikte Wuhandaki Türkler, tek tek adreslerinden alınıp otobüsle havalimanına götürülüyor. Türkler; ambulans uçağı, götürüldükleri havalimanında bekleyecek.
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