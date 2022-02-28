''Yağmacı'' deyip streç filmle ağaca bağladılar

Ukrayna’da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor. Ukraynalılar Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 16:25

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