Yanan araçtan son anda kurtuldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde, alev alan araçta mahsur kalan sürücünün yardımına polis yetişti. Araç seyir halindeyken elektrik aksamında yaşanan bir arıza nedeniyle alevlere teslim oldu. Sürücü, arıza nedeniyle kapıları açılmayan araçta mahsur kaldı. Yangın söndürme tüpü ile müdahale eden ancak alevleri söndürmeyi başaramayan polisler aracın camını kırıp sürücüyü dışarı çıkardı.

Haberler - NTV Haber 07.07.2022 - 04:10 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 04:19

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