Yanan gemide söndürme işlemi esnasında patlama meydana geldi
Filipinler'in başkenti Manila'da iskeleye yakıt ikmali için demirleyen kargo gemisi bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, gemide bulunan en az iki mürettebattan haber alınamıyor.
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NTV 12.06.2021 - 17:08| Son Güncelleme : 12.06.2021 - 17:21
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