Yanardağın patlama anı kamerada

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda meydana gelen iki patlama kameralar tarafından kayeddildi. Adı ‘Duman çıkaran dağ’ anlamına gelen Popocatepetl, 5452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı durumunda... Popocatepetl Yanardağı’nın faaliyetleri 4 kamera ile 24 saat boyunca kaydediliyor.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 12.09.2021 - 10:42| Son Güncelleme : 12.09.2021 - 10:44
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.