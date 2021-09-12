Yanardağın patlama anı kamerada

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda meydana gelen iki patlama kameralar tarafından kayeddildi. Adı ‘Duman çıkaran dağ’ anlamına gelen Popocatepetl, 5452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı durumunda... Popocatepetl Yanardağı’nın faaliyetleri 4 kamera ile 24 saat boyunca kaydediliyor.

ntv.com.tr 12.09.2021 - 10:42 | Son Güncelleme : 12.09.2021 - 10:44

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